9h20 : Un Conseil de défense se réunit ce matin

Depuis le début de la crise sanitaire, ce format de réunion est privilégié par le président de la République pour piloter les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de coronavirus. Organisées chaque semaine pendant la première vague et depuis la reprise épidémique de cet automne, ces réunions sont de plus en plus critiquées par l’opposition, qui déplore une gouvernance opaque et trop restreinte autour de l’exécutif. Pour en savoir plus sur cette instance, cet article à lire par ici.