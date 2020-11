Le Premier ministre Jean Castex, à Nice le 29 octobre 2020. — SYSPEO/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Jean Castex va faire un point ce jeudi sur la situation sanitaire

Deux semaines après le reconfinement, Jean Castex va faire un point ce jeudi à 18 heures sur la deuxième vague de coronavirus. Alors que le nombre de malades ne cesse d’augmenter, le Premier ministre risque de doucher les espoirs d’un assouplissement des restrictions. Les plus déçus pourraient être les petits commerçants. Emmanuel Macron leur avait en effet donné rendez-vous mi-novembre afin d’évaluer une possible réouverture des magasins, mais le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a fermé la porte mercredi à un changement « à ce stade », tout en disant « comprendre » leur « détresse ».

Retournement inattendu dans le dossier concernant le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ziad Takieddine, l’un des principaux témoins à charge contre l’ancien président, a retiré ses accusations, dans une vidéo dévoilée par Paris Match et BFM TV. « Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire [l’ancien juge d’instruction en charge du dossier] a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j’ai dits (…) : il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sarkozy ». Il avait pourtant affirmé l’inverse à plusieurs reprises. Ce jeudi soir, Nicolas Sarkozy, soulagé, s’est d’ailleurs félicité sur Facebook du revirement de l’intermédiaire : « la vérité éclate enfin (...) Le principal accusateur reconnaît ses mensonges. Jamais il ne m'a remis d'argent, jamais il n'y a eu de financement illégal de ma campagne de 2007 ».

L’équipe de France, aussi peu inspirée que largement remaniée, s’est inclinée contre la Finlande mercredi soir en match amical (0-2). Ce premier revers depuis juin 2019 n’est pas un drame, mais ceux à qui Deschamps a donné leur chance ont déçu. Il va falloir faire comme si ce match n’avait existé et se tourner tout de suite vers Lisbonne, où les Bleus affronteront le Portugal pour la finale de leur groupe de Ligue des Nations.