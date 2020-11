Le scanner du thorax d'un patient atteint du Covid 19 à l'hôpital Larrey de Toulouse, le 28 septembre 2020. — Tristan Reynaud / Sipa

Psychiatre au CHU de Toulouse, Barbara Combes évoque le cas des hypocondriaques en pleine pandémie de Covid-19.

Entre les symptômes multiples et son caractère contagieux, le coronavirus met à rude épreuve les personnes atteintes de cette pathologie.

Avec ses symptômes multiples et très variables selon les patients, de la fièvre aux troubles gastriques en passant par la toux et les pertes de goût et d’odorat, le Covid-19 ressemble à un cauchemar pour hypocondriaques. « Chez les personnes concernées, nous nous trouvons vraiment dans les conditions pour augmenter sa crainte d’être malade, convient Barbara Combes, psychiatre du CHU de Toulouse. D’autant que l’on parle d’une maladie contagieuse… »

Avant d’aller plus loin, il faut déjà s’entendre sur le terme d’hypocondrie. Car après tout, tout le monde peut avoir tendance à donner une importance démesurée à des douleurs finalement bénignes. « On ne calcule pas en gramme par litre d’hypocondrie, comme pour le diabète ou le cholestérol, explique le Dr Combes. C’est le comportement qui va compter. Cela devient pathologique lorsque ça gêne votre vie, et celle de vos proches. »

Un tableau très noir

Les avis divergents d’infectiologues sur le coronavirus, les décisions politiques parfois difficiles à lire et l’incertitude générale (quand finira le confinement ? Quelles conséquences sociales et économiques ?) contribuent à noircir le tableau.

« Plus le discours est flou, plus la situation est générale – or on ne peut pas faire plus général puisqu’elle est mondiale – moins il y a d’explications rationnelles et plus les gens vont imaginer tout et n’importe quoi, pour eux comme pour leurs proches, détaille la spécialiste. Si en plus, vous rajoutez des situations de confinement… Par exemple, avec une famille de quatre dans 20 mètres carrés, sans jardin, la personne va être encore plus ramenée à sa propre situation, ou à ses conflits avec les trois autres personnes. »

Sans loisirs en extérieur pour s’évader, il reste la télé, ou Internet et les réseaux sociaux… « C’est un piège, prévient la psychiatre toulousaine. Vous allez toujours trouver quelque chose qui va conforter votre obsession. » Pour une personne terrifiée à l’idée d’attraper le Covid-19, la tentation de se cloîtrer dans sa maison ou son appartement peut être forte. « Chez certains étudiants, on a constaté une sorte de déscolarisation, avec une tendance à s’isoler dans sa chambre. »

Un numéro unique en Occitanie

En Occitanie, les personnes en détresse psychologique peuvent trouver une oreille attentive à un numéro unique (05 34 39 33 47). Depuis le printemps et le premier confinement, les cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP) des 13 départements de la région se sont en effet regroupées sous la houlette de Barbara Combes. Cet automne, au bout du fil, les problématiques du terrorisme et du harcèlement scolaire sont venues s’ajouter aux autres soucis, dont le Covid forcément.

« Beaucoup ont de grosses craintes de mourir, surtout ceux qui sont testés positifs », témoigne la coordinatrice régionale. La nuit qui tombe de plus en plus tôt alimente aussi « les angoisses vespérales » parfois insupportables. Ce mal-être peut se traduire par des crises, qui donnent dans certains cas l’impression ne plus pouvoir respirer, comme en cas de forme sévère de Covid-19. « Les crises d’angoisse peuvent être très lourdes, avec une perception de mort, et amener la personne à être très décalée par rapport à la réalité », relève le Dr Combes.

Dispositif de soutien psychologique et traumatique par la #CUMP occitanie. Bravo 👍🏻 pic.twitter.com/fsk8dELxxO — Fanny Bounes (@RangueilAR) October 29, 2020

Que faire alors pour soutenir un hypocondriaque en cette période particulièrement anxiogène ? « Il n’y a que la reconnaissance de la souffrance qui permet de les aider, accompagné du discours le plus scientifique possible : expliquer ce qu’on connaît sur la maladie, ce qu’on ne connaît pas. Une écoute neutre faite par un spécialiste, c’est essentiel pour casser le cercle vicieux et prendre de la distance. Souvent deux ou trois entretiens suffisent à apaiser. »

Dans les formes les plus aiguës, un suivi psychiatrique peut s’imposer, accompagné de la prise de médicaments. Selon Barbara Combes, il est très difficile de quantifier le nombre d’hypocondriaques. Mais, s’il n’y a pas forcément de profil type en termes de sexe ou de classe d’âge, une personne isolée et en difficulté économique sera encore plus fragilisée que d’ordinaire en cette période de « non-socialisation » extrême.