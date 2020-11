Coronavirus EN DIRECT : « Les commerces non-essentiels ne pourront pas rouvrir "à ce stade" », annonce Marc Fesneau

9h45 : « Les commerces non-essentiels ne pourront pas rouvrir « à ce stade » », annonce Marc Fesneau

Sur France Info, le ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement, a assuré que les commerces fermés il y a quinze jours ne rouvriront pas après 15 jours de reconfinement en France. « Quand on aura le sentiment que les mesures prennent leurs effets, on verra si on peut relâcher un peu la pression sur les commerces »