Une soignante à l'hôpital Robert Boulin de Libourne. — AFP

En vingt-quatre heures, 472 malades du Covid-19 sont décédés à l’hôpital, tandis que le même chiffre a été enregistré pour les entrées en réanimation, selon les données publiées mardi par Santé publique France.

Lundi, la France avait enregistré le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la deuxième vague épidémique avec 551 morts en 24 heures. Le record de décès comptabilisés en une journée à l’hôpital lors de la première vague de l’épidémie avait été franchi le 6 avril, avec 613 décès. « Le pic de l’épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse toujours », avait mis en garde lundi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Plus de 31.000 personnes hospitalisées

Dans les services de réanimation, les admissions sont également à la hausse avec 472 de plus en vingt-quatre heures, soit un total de 4.736 patients touchés par le Covid-19 dans ces services, sur une capacité totale déjà portée de 5.000 à 6.400 lits (toutes pathologies confondues) et qui devrait bientôt passer à 7.500. Et 31.477 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, avec plus de 3.168 en vingt-quatre heures, se rapprochant du pic enregistré le 14 avril, avec 32.292 hospitalisations.