VOS PAPIERS Les forces de l’ordre sont présentes sur les principaux axes de passages entre l’Italie et la France, mais les renforts promis ne sont pas arrivés

Contrôle de routine, le 10 novembre, à la frontière de Saint-Ludovic à Menton. — M. Bernouin / ANP / 20 Minutes

Des militaires de l’opération Sentinelle sont attendus la semaine prochaine dans les Alpes-Maritimes.

En attendant les contrôles habituels ont lieu à Menton et au péage de La Turbie.

Cinq jours après l’annonce du président de la République Emmanuel Macron de « doubler les forces de sécurité aux frontières », il y a « du bleu » sur les axes de passage entre l’Italie et les Alpes-Maritimes. Mais difficile de dire s’il y en a plus que d’habitude.

Cette Mentonnaise, qui vient tous les quinze jours se réapprovisionner en cigarettes au tabac installé 100 m après la frontière du bord de mer, n’a « remarqué aucun changement ». A Garavan, l’autre axe franco-italien sur la commune de Menton, trois Niçois viennent de passer en voiture sans qu’on ne leur demande rien : « on aurait pu avoir n’importe quoi dans le coffre ! » rit jaune le conducteur.

« Des renforts de l’opération sentinelle en cours de déploiement »

Le service de presse de la police nationale, joint par 20 Minutes, indique simplement que « des renforts de l’opération sentinelle sont en cours de déploiement ». Des militaires qui intégreront le dispositif de contrôle dirigé par la police aux frontières (PAF). Motus en revanche sur le dispositif actuellement en vigueur, comme sur celui qui sera opérationnel dans les prochains jours.

En attendant l’arrivée de des renforts promis par le chef de l’Etat, les gendarmes mobiles sont à la manœuvre à la « frontière » historique de Menton Saint-Ludovic, où trône toujours sur le bord de mer le vieux bâtiment en forme d’aile typique des sixties. Ce mardi matin, personne n’échappe à leur vigilance.

Le poste frontière de Saint-Ludovic à Menton, le 10 novembre 2020. - M. Bernouin / ANP / 20 Minutes

Piétons, automobilistes, motards, français ou étrangers, tout le monde doit présenter un document d’identité et un justificatif de déplacement. Une mesure liée… au confinement décrété en France pour cause de recrudescence de l’épidémie de Covid-19. Rien à voir avec une opération de lutte antiterroriste. Et quand les gendarmes font ouvrir les portes arrière des camionnettes, ce sont d’éventuels clandestins qu’ils recherchent. Comme depuis des années, cela reste leur mission principale.

Goulot d’étranglement au péage

Quelques kilomètres plus à l’ouest, sur l’autoroute A8, ce sont les CRS qui assurent les contrôles. Pour faciliter les opérations sur l’axe frontalier le plus fréquenté, quatre des sept voies du péage de La Turbie ont été neutralisées. Un goulot d’étranglement qui générait, mardi en milieu d’après-midi, une file de poids lourds de plusieurs centaines de mètres.

Ici, les policiers réalisent actuellement des contrôles sélectifs, faute de pouvoir arrêter les 20.000 véhicules qui y transitent chaque jour. Les renforts militaires, attendus pour la semaine prochaine, pourraient changer la donne.