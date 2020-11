Vues de vos fenêtres. — P. Raynaud/M. Brizou/S. Anton/A. Clarisse

Jeudi, Jean Castex tirera le bilan des deux premières semaines du reconfinement. Et vu la pression sur les hôpitaux, il y a fort à parier que nous serons encore invités à rester chez nous. Avec nos fenêtres comme seul horizon. Nous vous avons proposé de les mettre en scène pour nous offrir vos plus beaux regards vers l’extérieur.

Voici les plus belles photos envoyées par nos internautes.