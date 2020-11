Un commerçant indépendant de Saint-Genis 2 vers Lyon s'essaye aux ventes en visio, lancées par le centre commercial pour venir en aide aux enseignes pendant ce deuxième confinement. — E. Frisullo / 20 Minutes

A Saint-Genis 2, gros centre commercial situé près de Lyon, les commerçants fermés en raison du confinement, peuvent réaliser des ventes par Whatsapp, Facetime ou par téléphone.

Un système mis en place par le bailleur du centre pour soutenir ces commerçants déjà très impactés par le confinement du printemps.

Une dizaine d’enseignes expérimentent cette nouvelle manière de vendre pour le moment pour garder le contact avec leurs clients et tenter de sauver les meubles.

Ce lundi après-midi, les allées de Saint-Genis 2 sont désertes. La majorité des boutiques de ce centre commercial de Saint-Genis-Laval (Rhône), près de Lyon, ont baissé le rideau depuis le 30 octobre, date de début du second confinement. Dans certains magasins, pourtant, quelques commerçants s’agitent dans les rayons, téléphone à la main. Car depuis quelques jours, Saint-Genis 2 expérimente, comme 17 autres centres commerciaux gérés par la SCC (Shopping center compagny) en France et en Belgique, la vente à distance par visio.

« Ce Visio Shop a été mis au point en cinq jours par le bailleur la semaine dernière, via notre site Internet, pour essayer de maintenir à flot nos commerçants dans tout ce marasme », souligne le directeur de Saint-Genis 2 Benjamin Tardy. Sur la centaine d’enseignes du site, 27 sont restées ouvertes cette fois-ci soit de manière classique, car jugées essentielles par le gouvernement, soit pour gérer de la vente à distance ou à emporter. « Il y a beaucoup plus de boutiques ouvertes que lors du premier confinement, au cours duquel la fréquentation avait baissé de 70 %. Mais là, nous sommes quand même déjà sur une baisse de 50 % », ajoute le responsable, confronté à des petits commerçants « très inquiets », mais « combatifs ».

Découvrir les collections en vidéo

Pour l’heure, une dizaine de commerces ont décidé de tester cette vente à distance, organisée par Whatsapp, Facetime ou par téléphone, dès lors que le client a pris rendez-vous sur le site de Saint-Genis 2 avec l’enseigne de son choix. Parmi eux, les gérants de la boutique de décoration Muy Mucho n’ont pas hésité longtemps avant d’adhérer au Visio & Shop. Un système qui permet aux acheteurs de découvrir les collections par vidéo et de parcourir les rayons à défaut de pouvoir déambuler dans la boutique ou d’essayer différents modèles.

Dans le centre commercial de Saint-Genis 2 vers Lyon, lors du second confinement. - E. Frisullo / 20 Minutes

« Tous les moyens sont bons pour rappeler qu’on existe, confie à 20 Minutes Rudy Stecher, co-gérant de la boutique. Nous sommes aussi beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux pour garder le lien avec nos clients ». Considéré comme « non essentiel » pendant cette crise liée au Covid, ce commerce indépendant appréhende la fin de l’année et les fêtes de Noël, qui attire en temps normal une forte affluence. « Novembre et décembre sont nos deux plus gros mois de l’année. Nous avons beaucoup d’inquiétude et d’incertitude. Nous nous demandons si nous allons pouvoir rouvrir avant Noël. Et si nous rouvrons, les clients seront-ils au rendez-vous ? », s’interroge le gérant qui a mis une grande partie de son équipe au chômage partiel et a renoncé à se payer.

Des pertes financières colossales

Car pour lui, comme pour la majorité des magasins de Saint-Genis 2, les pertes liées à la crise sanitaire sont colossales. « Nous avons perdu 120.000 euros. C’est dur parce qu’après la première vague, grâce à la mobilisation de l’équipe et un gros travail de fond pour encore mieux accompagner nos clients, nous étions revenus à un bon chiffre d’affaires », ajoute le commerçant qui compte sur la vente en visio ligne pour « garder le lien » avec ses clients.

Quelques boutiques plus loin, la gérante du magasin de chaussures La Scarpa, dans le centre depuis 30 ans, a également décidé de ne pas baisser les bras. « Je participe à ces ventes en visio pour me dire que j’aurais tout essayé et pour éviter que mes clientes ne partent acheter sur Internet, lâche Clarisse Thorrilhon. Mais vu la situation, c’est une goutte d’eau dans un océan ». Depuis le 1er mars, la commerçante a perdu 40 % de son chiffre d’affaires. Une situation qu’elle admet d’autant moins qu’avant le regain épidémique, elle n’a jamais baissé la garde sur les règles sanitaires. « Les commerçants ont tout fait pour préserver la santé de leurs clients et du personnel. Depuis mai, je n’ai jamais lâché sur les consignes sanitaires et la distanciation, au point d’agacer certaines clientes qui refusaient de se mettre du gel hydroalcoolique ». Comme la plupart de ses confrères, elle imagine mal les magasins rouvrir avant les Fêtes et craint de sombrer sous les difficultés économiques. « J’ai fait un prêt au printemps pour payer mes fournisseurs. Quand je vais devoir rembourser, ça va être très compliqué ».

Des loyers offerts au printemps

Face à eux, le directeur du centre commercial veut garde le cap, convaincu que le visio shop peut monter en puissance et semble déterminé à accompagner les commerçants dans cette crise sans précédent. « Sans eux, nous ne sommes rien », estime-t-il, rappelant que lors de la première vague, la SCC a renoncé à deux mois de loyer pour aider les enseignes. Pour ce second confinement, le bailleur attend de connaître avec précision les dispositifs prévus par l’Etat pour aider les commerçants au cas par cas.

« Ils font ce qu’ils peuvent. Cela nous aide. Mais l’Etat, tout ce qu’il nous donne d’un côté (chômage partiel, aides financières) il nous le reprend de l’autre avec les impôts. Ici, notre taxe foncière a été multipliée par trois cette année, regrette Rudy Stecher. Mais nous voulons garder espoir et continuer à nous battre. Si on lâche, on a plus qu’à baisser le rideau définitivement ».