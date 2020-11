Une scène de liesse à Mingachevir en Azerbaïdjan, le 10 novembre 2020. — Gavriil Grigorov/TASS/Sipa USA/S

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les six semaines de combats meurtriers au Nagorny Karabakh se terminent sur une victoire de l’Azerbaïdjan. Ce pays et l’Arménie ont signé lundi sous l’égide de Vladimir Poutine un accord de fin des hostilités. Le président azerbaïdjanais s’est félicité d’une « capitulation » de l’Arménie. Le Premier ministre arménien a, pour sa part, indiqué que sa décision avait été « incroyablement douloureuse pour moi et pour notre peuple ». Son pouvoir est aujourd’hui menacé, des révoltes ayant éclaté à Erevan peu après l’annonce de l’accord.

Face à l’aggravation de l’épidémie de coronavirus et à une grogne assez vive dans les lycées depuis le début de la semaine, le ministre de l’Education a annoncé jeudi un nouveau renforcement du protocole sanitaire au lycée. Ces annonces ont été saluées par les syndicats d’enseignants, mais le Snes-Fsu et le Snalc ont maintenu l’appel à la « grève sanitaire » pour ce mardi dans le premier et le second degré. Leur but est notamment de demander qu’un renforcement des mesures soit aussi adopté dans les collèges.

Que ses recours sur la présidentielle aboutissent ou non, Donald Trump compte bien utiliser son pouvoir jusqu’au bout. Le président américain a ainsi annoncé ce lundi le limogeage largement attendu de son ministre de la Défense Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. Le toujours locataire de la Maison-Blanche fait ainsi payer à Esper son opposition publique en juin au déploiement de l’armée pour réprimer les manifestations antiracistes dans le pays.