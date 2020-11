Un enfant portant un masque à l'école (Illustration) — Anthony Behar Sipa USA SIPA

A la demande des parents d’élèves, la semaine dernière, deux maires du département du Lot avaient décidé de prendre des arrêtés municipaux dispensant les enfants des écoles élémentaires de porter un masque. Une décision qui allait à l’encontre des mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la circulation du coronavirus.

Face à ce qu’elle jugeait être une « décision manifestement illégale, et dans le cadre du contrôle administratif exercé par l’Etat sur les collectivités territoriales », la préfecture avait décidé de saisir vendredi soir, le tribunal administratif de Toulouse afin de demander la suspension et l’annulation de ces arrêtés de Cahus et Laval-de-Cère.

Deux jours plus tard, « les deux maires ont décidé d’abroger leurs arrêtés », indique le préfet du Lot dans un communiqué. De son côté, il a retiré les recours déposés devant le tribunal administratif de Toulouse et appelle à nouveau « chacun à faire preuve de responsabilité et de veiller à respecter les gestes barrières qui permettent de nous protéger collectivement ».