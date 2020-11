Pas simple de respecter la règle des — Yegor Aleyev/TASS/Sipa USA/SIPA

On vous a vu sur Strava ! Vos foulées dépassent parfois le fameux cercle d’un kilomètre autour de nos domiciles auquel ce deuxième confinement -comme le premier- nous astreint pour nos activités physiques. Faut dire qu’avec le temps radieux de ces dernières semaines, il est tentant de « s’oublier un peu » et de rejoindre le coin de nature le plus proche et de se soustraire, au moins une petite heure, à la lourdeur du confinement.

Alors, dans quelle « team » êtes-vous ? Joggeur discipliné, à tourner en boucle dans le quartier ? Ou rebelle, à pousser jusqu’au parc le plus proche ou même en forêt ? Cette règle du « 1 km » a-t-elle créé des tensions au sein de vos groupes d’amis « runners » ou de vos clubs de course à pied, entre ceux qui la respectent et ceux qui ne la respectent pas ? Êtes-vous réprimandé par vos proches ? Avez-vous mis au point des stratégies pour éviter d’être verbalisé ?