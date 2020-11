EPIDEMIE Face à un « pic de mortalité » des malades du Covid-19, l’AP-HM craint ne plus avoir de place dans ses chambres mortuaires et loue des camions frigorifiques

Un patient atteint du Covid-19 en réanimation à la Timone à Marseille — Philippe Magoni/ Sipa pour 20 Minutes

En Paca, la situation sanitaire est « très préoccupante » et les hôpitaux font face à un pic de mortalité lié au Covid-19.

Première conséquence à Marseille : l’AP-HM s’est dotée de camions frigorifiques pour anticiper une tension dans ses chambres mortuaires.

Pour autant, les autorités n’envisagent pas pour l’heure la réquisition d’un lieu pour le transformer en morgue géante.

Les mots se font pudiques, mais ils cachent une réalité glaçante. En pleine épidémie de coronavirus, face à des « tensions possibles dans les chambres mortuaires », l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a loué et positionné devant ses hôpitaux « des capacités mobiles de préservation à température contrôlée », selon un communiqué envoyé par l’AP-HM à 20 Minutes. Autrement dit, l’AP-HM a décidé de se doter de camions frigorifiques pour y disposer les corps des morts, devenus si nombreux dans les hôpitaux de Marseille depuis l’épidémie de Covid-19 que les morgues habituellement prévues à cet effet pourraient être prochainement insuffisantes.

« Il y a une tension dans les établissements qui ont la plus grosse activité, notamment ici sur Marseille, mais aussi un peu sur Avignon, parce que les dispositifs qui existent pour recueillir les personnes décédées ne sont pas dimensionnés pour un tel niveau, confirme le directeur de l’agence régionale de santé, Philippe de Mester. Ça a pu arriver, ici, à la Timone, de prendre des mesures temporaires d’accueil dans des structures externes. »

« Un pic de mortalité très impressionnant »

« Les délais de départ des défunts des chambres mortuaires semblaient pouvoir s’allonger et laisser craindre des difficultés dans l’organisation des inhumations », justifie l’AP-HM qui veut assurer « l’accompagnement des défunts dans le plus grand respect et le souci de préserver la dignité, ainsi que leurs familles et leurs proches. »

Ces « embouteillages et des encombrements dans les dispositifs pour les personnes décédées » selon les termes de Philippe de Mester constituent la première conséquence sur le système de santé du « pic de mortalité très impressionnant » des malades du Covid auquel la région Paca fait face. « On considère qu’actuellement une trentaine de personnes décède chaque jour dans la région », indique Philippe de Mester, qui juge la situation sanitaire « très préoccupante » dans la région.

Pas de morgue géante

A Marseille, « la mission du CHU est de prendre en charge les formes les plus graves de la maladie, écrit l’AP-HM. Il en résulte une augmentation importante du nombre de décès. Depuis le 1er avril 2020, 341 personnes sont décédées du Covid-19 dans les services des Hôpitaux universitaires de Marseille dont 149 depuis le mois d’août. » Ce dimanche, cinq patients atteints du coronavirus sont décédés à l’AP-HM.

Au point d’envisager de trouver un lieu pour le transformer en immense morgue temporaire ? Dans son édition de samedi, La Provence évoquait notamment la réquisition de la patinoire de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille. « Ça n’est pas le cas », indique la préfecture des Bouches-du-Rhône à 20 Minutes. « On n’envisage absolument pas d’ouvrir un centre de concentration des personnes décédées dans la région, abonde Philippe de Mester. Ce genre de choses n’est pas du tout à l’ordre du jour. Et on va tout faire pour avoir recours à ce genre de situation. »

L’ARS compte sur les sociétés de pompes funèbres pour trouver des solutions pour « aller plus vite » selon Philippe de Mester. Car, même si, d’après l’AP-HM, à l’heure actuelle, « il n’y a plus de tension importante » dans les deux chambres mortuaires des hôpitaux marseillais, les chiffres continuent de grimper. Ce lundi, l’AP-HM accueillait 338 malades du Covid-19. Un chiffre jamais atteint depuis le décompte journalier entamé en août.