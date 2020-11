Regards vers l'extérieur. — Canva/20 Minutes

Avec le reconfinement, nous sommes à nouveau appelés à sortir le moins possible et donc à passer plus de temps dans nos intérieurs. Nos fenêtres deviennent alors un lien essentiel avec l’extérieur. Mettez-les en scène pour nous offrir, en photos, vos plus beaux regards vers l’extérieur. Un joli paysage, des gouttes de pluie sur les carreaux, un rayon de soleil qui la traverse, une jolie décoration autour. Ce n’est parce que le coronavirus guette qu’on ne peut plus prendre de photos.

Vous pouvez nous envoyer vos photos via le formulaire ci-dessous. Elles seront mises en avant sur l’ensemble de nos publications.