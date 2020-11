Emmanuel Macron à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 octobre 2018. — Gutner

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le pèlerinage à Colombey-les-Deux-Eglises est presque un incontournable pour les présidents de la république. Et cette année plus encore, car la date est symbolique. Ce 9 novembre, pour le cinquantième anniversaire du décès du général de Gaulle, Emmanuel Macron va donc se rendre dans ce village de Haute-Marne. A cause de l’épidémie du Covid-19, cet anniversaire sera toutefois célébré sobrement, sans public, en présence seulement d’une trentaine de personnes, dont des membres de la famille de Gaulle.

Après quatre jours de suspense, Joe Biden a été élu président des Etats-Unis. Il prêtera serment le 20 janvier prochain lors de l’Inauguration Day et deviendra officiellement le 46e président américain. Mais c’est une victoire que Donald Trump ne reconnaît toujours pas. De nombreuses interrogations demeurent donc sur la période qui s’ouvre jusqu’à l’investiture. 20 Minutes fait le point pour vous sur les différents scénarios de transition à envisager.

Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a « proposé » dimanche soir sur TF1 sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. Il a toutefois mis une condition : celle de réunir « 150.000 signatures de parrainage ». C’est donc le deuxième candidat déclaré pour 2022 après la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.