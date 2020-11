Joe Biden à Wilmington, samedi soir. — ANGELA WEISS / AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Biden va être élu Président des Etats-Unis

Joe Biden le 7 novembre 2020. - ABC

Après un suspense de plusieurs jours, la nouvelle est tombée sur les coups de 18 h samedi. Selon les décomptes de plusieurs médias, Joe Biden, 77 ans, est élu Président des Etats-Unis, le 46e homme à atteindre cette fonction. Il a été déclaré vainqueur de deux Etats clés samedi, la Pennsylvanie (20 grands électeurs) et le Nevada (6 grands électeurs), portant son total de grands électeurs au-delà des 370 nécessaires à une élection. Les résultats de plusieurs Etats doivent encore être finalisés. Ils viendront consolider sans doute cette majorité, puisque le candidat démocrate est annoncé également vainqueur en Arizona (11 grands électeurs) et en Géorgie (16 grands électeurs). Trump devrait l'emporter encore en Caroline du Nord (15 grands électeurs) et en Alaska (3 grands électeurs). Toutes les dernières infos sur ce sujet sont à lire dans notre live.

L’info en plus : Biden a revendiqué sa victoire, que conteste Trump. Notre correspondant décrypte ces folles dernières heures dans cette vidéo.

2. Les six grands défis qui vont se poser à Biden

Joe Biden va maintenant devoir « se mettre au travail ». Le nouveau président hérite d’un pays divisé par de nombreuses fractures, et ébranlé par une crise sanitaire et économique de grande ampleur. Réconcilier une Amérique divisée et polarisée à l’extrême sur tous les sujets sera sans doute l’un de ses défis les plus importants. Il devra aussi freiner l’épidémie de Covid-19, que son prédécesseur a traité par-dessus la jambe. L’économie doit aussi être relevée après cette pandémie. Toujours sur le plan intérieur, le démocrate est attendu sur la réduction de la fracture raciale. Sur le plan international, Biden doit redonner un cap à la lutte contre le réchauffement climatique, et renouer avec le multilatéralisme. On vous détaille ces défis dans cet article.

L’info en plus : Connaissez-vous le futur président américain. On vous résume sa vie dans cet article. Et dans cet autre celle de sa vice-présidente, Kamala Harris, première femme à accéder à ce poste.

3. Une période de tension pour les institutions ?

Les lettres «Black Lives Matter» peintes sur l'avenue menant à la Maison Blanche à Washington. - Manuel Balce Ceneta/AP/SIPA

Joe Biden ne prendra ses fonctions officiellement que le 21 janvier, au lendemain de la cérémonie d’investiture. Trump refusant pour l’heure sa défaite, faut-il s’inquiéter pour cette période de transition ? Interrogé par 20 Minutes, Jean-Claude Beaujour, vice-président de l’association diplomatique France-Amériques et avocat international, estime que « toutes les contestations liées à l’élection doivent être purgées pour le 8 décembre ». Et pour l’instant, il estime qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter : « Aujourd’hui, les institutions américaines ne sont pas menacées, le système fonctionne correctement et le président n’a pas remis en cause le pouvoir judiciaire. La preuve, c’est qu’il veut y recourir pour faire valoir ses droits. »

« Cette transition est un moment particulièrement sensible, où la collaboration étroite entre les équipes sortantes et entrantes doit permettre d’assurer la continuité dans la conduite des affaires du pays. Donald Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il se réserverait le droit de déroger à cette règle démocratique, explique à 20 Minutes Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l’université Paris-II, spécialiste des Etats-Unis et auteur d’une biographie sur Joe Biden. Il est très peu probable – et surtout impossible – que Donald Trump puisse «saboter» ainsi cette transition. Le moindre document ou post-it qui sort de la Haute administration américaine est automatiquement transmis aux archives nationales. »

L’info en plus : Le Sénat est lui aussi en attente de sa majorité. La chambre haute est très importante pour le futur président, de sa majorité dépendra sa capacité à mener ses réformes. Et tout se jouera en janvier.

4. Le coronavirus toujours là

Coronavirus: La France passe la barre des 40.000 morts (Illustration) - Tristan Reynaud/SIPA

Pendant ce temps, en Europe, la deuxième vague du Covid-19 met à mal les hôpitaux. Selon les régions, les hôpitaux ont dû déprogrammer de 25 à 60% de leurs activités habituelles pour anticiper l’afflux de malades. L’interdiction des cérémonies religieuses durant le confinement, dont la levée est demandée par le clergé catholique, a quant à elle été confirmée par le Conseil d'Etat. En revanche, le gouvernement n’entend pas à ce stade confiner plus sévèrement les personnes âgées a indiqué ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Toutes les infos sur ce sujet sont à retrouver dans notre live.

L’info en plus : Olivier Véran constate un ralentissement de l'épidémie. Enfin le bout du tunnel ?

5. C’est parti pour le Vendée Globe

Sur le Vendée Globe, on n'arrête pas le progrès - Maxime Le Pihif/SIPA

Plus de deux mois de navigation en solitaire pour un tour du monde en monocoque. Le départ a été donné de dimanche pour le Vendée Globe (vous pouvez le revivre ici). Trente-trois skippeurs sont recensés cette année pour de défi, dont le LinkedOut de notre chouchou Thomas Ruyant, qui porte les couleurs de 20 Minutes. Particularité cette année, seule l’organisation a pu assister depuis les pontons à ce départ, confinement oblige. Et les riverains n’étaient pas ravis, explique dans ce reportage notre envoyé spécial aux Sables d’Olonne. Et dans cet autre reportage, il vous fait vivre ce grand jour avec les skippeurs.

L’info en plus : Le Slovène de la Jumbo-Visma Primoz Roglic a remporté ce dimanche la Vuelta. Et c’est le Russe Daniil Medvedev (N.5 mondial) qui s’est imposé en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy face à l’Allemand Alexander Zverev (N.7) en trois sets : 5-7 ; 6-4 ; 6-1.