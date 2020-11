Des vents violents vont frapper plusieurs départements de l'Occitanie d'ici samedi soir. — Charles Rex Arbogast/AP/SIPA

Les rafales qui soufflent depuis ce vendredi sur plusieurs départements du sud-ouest vont s’intensifier au cours des prochaines heures. Météo France a placé l’Occitanie, ainsi que les départements des Pyrénées-Atlantiques et du Lot-et-Garonne en vigilance jaune pour les vents violents, doublé d’une alerte aux pluies inondations et orages pour ceux du pourtour méditerranéen.

Samedi, une perturbation va arriver par le sud-ouest. Sur les crêtes pyrénéennes on enregistrera des pointes de vent entre 120 à 140 km/h, en plaine toulousaine, elles seront de 80 à 100 km/h et de 100 à 120 km/h vers la montagne Noire et le Lauragais.

Coup de #Vent dans le sud-ouest, maximum d'intensité entre cette nuit et demain matin : 120 à 140km/h sur les crêtes pyrénéennes, 80 à 100km/h en plaine toulousaine et 100 à 120km/h vers la montagne Noire et le Lauragais.

Restez informés.

Modèle CEP entre ce soir et demain soir. pic.twitter.com/llVaFc4mAu — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 6, 2020

A partir du milieu de journée et jusqu’à dimanche soir, des cumuls de pluie importants sont annoncés sur les Cévennes et le pourtour méditerranéen du Languedoc-Roussillon. Localement il pourrait y avoir jusqu’à 150 mm de pluies selon Météo-France.