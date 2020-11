Samuel Paty allait-il être sanctionné pour avoir montré les caricatures de Mahomet ? — 20 Minutes - OMF

Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste tchétchène, allait-il être sanctionné par sa hiérarchie pour avoir montré les caricatures de Mahomet publiées dans Charlie-Hebdo ? Celles-là mêmes qui ont valu à ce professeur d’histoire-géographie des menaces de mort pour finir par sa décapitation le 16 octobre dernier, à Conflans-St-Honorine ?

Le bruit a couru sur les réseaux sociaux, ajoutant à la confusion. Selon la rumeur, les enseignants qui montrent ces caricatures risqueraient des sanctions professionnelles.

Evidemment (spoiler) il n’en est rien. Mais pourquoi cette rumeur a-t-elle eu autant de succès ? Clémence s’y intéresse dans ce dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

