La mosquée Assalam, quartier Malakoff à Nantes (illustration 2016). — J.Urbach/20Minutes

Une enveloppe contenant trois cartouches a été envoyée à la mosquée Al-Houda à Saint-Herblain, commune de l’agglomération nantaise.

Un courrier au même contenu a été également adressé à la mosquée Assalam à Nantes-Malakoff.

« On ne comprend pas ce qui se passe mais c’est grave. Nous sommes inquiets », réagit l’un des représentants de la mosquée​ Al-Houda à Saint-Herblain, commune de l'agglomération nantaise. Jeudi après-midi, le lieu de culte situé quartier Preux a reçu par courrier une lettre contenant trois cartouches à blanc. L’information, révélée par Télénantes, a été confirmée à 20 Minutes par la police et l’homme qui a relevé le courrier. Une plainte a immédiatement été déposée. La sûreté départementale a ouvert une enquête judiciaire.

« J’ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe fermée et timbrée, à notre adresse, raconte-il. Elle était un peu lourde. Je l’ai ouverte au bureau et j’ai découvert à l’intérieur trois douilles, ou trois cartouches, je ne connais rien aux armes. J’ai appelé de suite la police. Elle a pris la chose très au sérieux. »

Même courrier menaçant à Malakoff

Ouverte il y a une vingtaine d’années, la mosquée Al-Houda est actuellement fermée en raison du reconfinement. Elle n’avait « jamais reçu la moindre menace, ni connu le moindre problème », assure l’un de ses représentants. « C’est une mosquée très modérée, très ouverte, poursuit-il. On a entre 400 et 500 personnes de plusieurs nationalités qui viennent prier ici le vendredi. Bien sûr, on est surpris par ces menaces. Notre communauté en parle et elle commence à avoir peur. »

La préoccupation est d’autant plus vive que la grande mosquée Assalam, quartier Malakoff à Nantes, a également reçu dans le même temps un courrier contenant des cartouches, a-t-on appris ce vendredi. Il aurait été envoyé par erreur à Nantes métropole. La mosquée Assalam, gérée par l’association islamique de l’ouest de la France (AIOF), a été créée en 2012. Elle avait reçu en janvier 2015, deux jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, un courrier suspect contenant de la poudre blanche.

Le parquet de Nantes n’a, pour l’heure, pas répondu à nos sollicitations.