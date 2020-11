Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. (archives) — Louise MERESSE/SIPA

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari ne s’est pas avancé vendredi sur les vacances de Noël, indiquant que l’offre de transport serait renforcée lors d’un déconfinement qui pourrait n’avoir lieu qu’en janvier. Il était l’invité de Franceinfo. « Le trafic il baisse maintenant, au regard du confinement maintenant, et il est évident que si après le 15 décembre, ou le 15 janvier, ou à une date qui sera définie pour le nouveau déconfinement », ce « nouveau déconfinement sera accompagné d’une reprise de trafic », a-t-il ajouté, évoquant « le principe de précaution ».

« Je ne présage pas du tout de ce que sera la situation après le 15 décembre, à l’occasion des fêtes de Noël et après, a souligné Jean-Baptiste Djebbari. De toute façon, les billets de train, les billets d’avion que vous achetez aujourd’hui sont remboursables et échangeables sans frais. Les Français, ils attendent, et je pense qu’ils attendront pour les vacances de Noël comme pour les vacances d’été », rappelant que les gens avaient alors majoritairement acheté leurs billets au dernier moment.

La SNCF a à nouveau réduit son offre depuis mercredi, prévoyant de supprimer 70 % de ses TGV. Elle n’exclut pas « des adaptations supplémentaires » la semaine prochaine.