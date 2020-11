Coronavirus EN DIRECT : 3.528 élèves et 1.165 personnels contaminés, annonce le ministre de l’Education nationale...

10h52 : Au Royaume-Uni, le « Dimanche du Souvenir » perturbé par le nouveau confinement

Les commémorations pour les soldats morts au combat, habituellement organisées en grande pompe au Royaume-Uni, ont été drastiquement réduites cette année en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, compliquant les collectes de fonds pour les anciens combattants.

Concerts, offices religieux, cérémonies : le « Remembrance Sunday » («Dimanche du souvenir ») est traditionnellement marqué par de nombreux hommages aux soldats britanniques et du Commonwealth morts lors de la Première Guerre mondiale et des conflits survenus depuis. Mais face au regain d’intensité du Covid-19, qui a fait près de 48.000 morts au Royaume-Uni, l’Angleterre est rentrée jeudi dans un second confinement qui limite les interactions sociales.