Les fêtes maritimes de Brest rassemblement à chaque édition plus d'un millier de bateaux venus du monde entier. — Maisonneuve / SIPA

Elles devaient se tenir du 10 au 15 juillet 2020 à Brest mais avaient été reportées en raison de la situation sanitaire. Rassemblant tous les quatre ans plus d’un millier de bateaux venus du monde entier et plus de 700.000 visiteurs, les fêtes maritimes internationales de Brest n’auront pas lieu non plus en 2021. Le conseil d’administration de Brest Evénements Nautiques a décidé jeudi de reporter de deux ans la prochaine édition des fêtes en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus.

« Avec les incertitudes et le manque de visibilité que nous subissons tous, nous aurions pris un trop grand risque d’une nouvelle annulation compromettant ainsi la crédibilité et donc la pérennité des fêtes maritimes », a indiqué François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest Evénements Nautiques dans un communiqué. Les fêtes maritimes ne prendront donc pas le relais l’été prochain du grand départ du Tour de France qui s’élancera de la cité du Ponant le 26 juin.