Lors d'une épreuve du baccalauréat 2019. (Illustration) — Dominique Faget / AFP

Les élèves de 1re et de Terminale ont un planning d’épreuves du bac très chargé, qui démarre en janvier pour les premiers et en mars pour les seconds.

Mais compte tenu du retard qu’ils ont pris scolairement en raison du premier confinement et de ce début d’année scolaire compliquée à cause du Covid-19, les syndicats réclament des aménagements.

Selon nos informations, le ministre de l’Education fera des annonces sur le sujet dans les prochains jours.

Des examens oui, mais sous quelle forme ? Cette année, les lycéens de 1re ont un programme chargé : ils doivent passer les épreuves communes du bac (EC) entre janvier et février (histoire géographie et langues pour les filières générales*), et entre avril et mai, une autre série d’EC (histoire-géo, langues et enseignement scientifique pour les filières générales*), ainsi qu’une épreuve sur l’enseignement de spécialité qu’ils abandonneront en fin de 1re. Sans oublier l'oral et l’écrit de l’épreuve anticipée de français en juin.

Quant aux élèves de Terminale, ils vont démarrer dès le mois de mars avec les épreuves de spécialité, suivies entre avril et juin des EC (histoire-géo, langues et enseignement scientifique pour les filières générales*) et fin juin/début juillet de l’épreuve écrite de philo et du grand oral.

« Il ne faut pas les mettre davantage sous pression »

Un planning ​ très dense dont le ministère de l’Education a discuté avec les syndicats ce mercredi, lors du comité de suivi de la réforme du bac. Et pour ces derniers, la situation sanitaire actuelle rend impossible la tenue d’un tel programme. « Les enseignants ont pu mesurer les effets du confinement sur leurs élèves de 1re et de Terminale. Depuis la rentrée, ils s’efforcent de rattraper le retard scolaire accumulé et la tenue de premières épreuves d’EC en janvier pour les élèves de 1re est beaucoup trop tôt. Elle met les élèves en situation de stress intense. Idem pour les élèves de Terminale : on voit mal comment ils seront prêts à passer leurs épreuves de spécialités en mars », estime la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, Sophie Vénétitay.

« Certains enseignants commencent seulement à aborder le programme avec leurs élèves. Il ne faut pas les mettre davantage sous pression. Par ailleurs, si jamais les lycées mettent en place prochainement les cours en demi-groupes pour éviter un trop grand brassage des élèves, le calendrier des épreuves tel qu’il existe maintenant sera intenable », abonde Claire Krepper, secrétaire générale adjointe du syndicat d’enseignants SE-Unsa.

Le ministre va faire des annonces prochainement

Si les syndicats enseignants sont unanimes sur la nécessité de réorganiser le planning des épreuves, leurs propositions diffèrent cependant sur le modus operandi. « Pour les élèves de 1re, nous souhaitons un report des EC du premier au second semestre. Nous réclamons aussi un allégement des programmes pour les épreuves de français, de philosophie et les enseignements de spécialité », explique Sophie Vénétitay. De son côté, le SE-UNSA réclame « la suppression pure et simple des premières épreuves d’EC pour les élèves de 1re, et si possible aussi celles de fin de 1re et celles de Terminale. En les remplaçant par les notes de contrôle continu. Et ce, afin de libérer du temps aux élèves. Sinon ils seront toujours en évaluation. Nous demandons aussi que les épreuves de spécialités des élèves de Terminale soient décalées de mars à juin et que les programmes soient réadaptés », estime Claire Krepper.

Des propositions que le ministère de l’Education est en train d’étudier sérieusement. Selon l’entourage de Jean-Michel Blanquer, interrogé par 20 Minutes, le ministre fera des annonces dans les prochains jours sur le sujet.