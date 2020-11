Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis juillet 2020. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Faites ce que je dis… Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se trouvait, dimanche, dans son fief de Tourcoing, près de Lille, dans le Nord. Selon nos confrères de La Voix du Nord, il a été aperçu en train de faire son jogging bien au-delà de la distance d’un kilomètre autorisée dans le cadre du confinement pour lutter contre le coronavirus.

C’est dans le centre-ville de Tourcoing que se trouve la résidence de Gérald Darmanin. Pourtant, c’est sur les rives du canal de Roubaix qu’il a été vu, dimanche, alors qu’il effectuait son jogging matinal. En temps normal, ça ne poserait pas de problème. Mais en cette période de confinement, le gouvernement a été très clair sur les règles à respecter pour sortir de chez soi.

Le ministère avance des contraintes de sécurité

Si la pratique du sport n’est pas interdite, elle est néanmoins contrainte dans l’espace et dans le temps. Sur l'attestation de déplacement dérogatoire, obligatoire, il est écrit que l'« activité physique individuelle » est autorisée dans le cadre de « déplacements brefs près de son domicile, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre ». Or, même à vol d’oiseau, le ministre se trouvait bien à plus d’un kilomètre de chez lui ce qui ne lui a pas valu d’être verbalisé pour autant.

Interrogé par plusieurs médias à ce sujet, le ministère de l’Intérieur s’est justifié en avançant des contraintes de sécurité. Laisser courir le locataire de Beauvau en plein centre de ville de Tourcoing l’exposerait à une éventuelle « agression d’opportunité ». Le service de sécurité de Gérald Darmanin a donc préféré le secteur du canal de Roubaix, moins fréquenté et fermé à la circulation.