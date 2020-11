Des supporters de Donald Trump, à Bervely Hills le 3 novembre 2020. — Brian van der Brug/Los Angeles T

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme attendu, alors que la nuit est déjà avancée aux Etats-Unis, il est impossible de dire qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera le futur président américain. Le candidat démocrate semble toujours favori, néanmoins, le républicain sortant est en bien meilleure position que les derniers sondages ne l’annonçaient. De nombreux Etats clés, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Géorgie et le Michigan, ont annoncé qu’il faudrait attendre avant que le dépouillement se poursuive. Sans leurs résultats, impossible de donner un gagnant.

C’est une défaite et surtout un record qu’il faudra digérer et surtout savoir oublier. L’Olympique de Marseille a été balayé 3-0 par le FC Porto mardi soir au Portugal pour la troisième journée de Ligue des champions. Plus que cette nouvelle déconvenue quasi synonyme de non-qualification pour les huitièmes de finale, elle vient surtout marquer un triste record dans l’histoire de la compétition : l’OM a désormais le plus grand nombre de défaites consécutives, avec 12 matchs perdus de suite.

La majorité présidentielle doit regretter de ne pas s’être massivement déplacée à l’Assemblée nationale. Alors que les députés LREM n’étaient pas suffisamment nombreux en séance mardi soir, les députés de l’opposition sont parvenus à faire voter une prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 14 décembre seulement, contre l’avis du gouvernement qui la souhaitait jusqu’à mi-février. La question des fêtes de fin d’année en famille reste donc plus ouverte que jamais.