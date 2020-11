DIE IN Vendredi, un millier d’entrepreneurs a rendez-vous sur la place du Capitole pour un happening XXL pour demander une réelle prise en compte du préjudice subi par leurs entreprises « non essentielles »

Ils sont producteurs de spectacles, gérants de salle de sport, restaurateurs ou encore traiteurs. Depuis plusieurs mois, pour certains, leur travail se limite à sauver la casse née de la crise du coronavirus, amplifiée par le confinement. Et souvent cela prend la forme de formulaires de demandes d’aides auprès de l’Etat à remplir. Ce vendredi, près d’un millier d’entrepreneurs de Toulouse ont décidé de marquer le coup sur la place du Capitole.

Alors que le confinement est à nouveau de mise, ils organisent un happening géant « dans le respect des gestes barrières ».

« Trois entreprises sur cinq de ces secteurs d’activités dits non essentiels risquent de disparaître en Haute-Garonne d’ici l’an prochain. Si on les oblige à fermer, il faut une juste réparation du préjudice subi. Le gouvernement communique sur des milliards d’aides, mais les entreprises nous disent qu’elles ne touchent rien, elles contractent des prêts à rembourser », déplore Nicolas Poux, le délégué général de la Confédération des petites et moyennes entreprises 31 (CPME), une des entités à l’initiative de cette action.

Pas question de défiler dans les rues. Les entrepreneurs mettront en scène à partir de 14h30 ce qu’ils estiment être aujourd’hui le début de la mort de leurs activités. S’ils ne sont pas opposés aux mesures de restriction, « ils déplorent les injonctions contradictoires », poursuit Nicolas Poux. Plus que la fermeture des rayons des supermarchés, ils auraient préféré par exemple l’ouverture des librairies indépendantes.