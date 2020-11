La police intervient à Vienne en Autriche après une attaque terroriste au cœur de la capitale, le 2 novembre 2020. — GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il y avait du monde dans les rues de Vienne lundi soir. Avant un mois de confinement, les amateurs de musique profitaient d’un dernier opéra, les jeunes buvaient un dernier verre. Vers 20 heures, des tireurs armés ont brusquement frappé le cœur de la capitale. Le chancelier Sebastian Kurz a qualifié l’attaque, qui a fait au moins trois morts, de « terroriste ». Une chasse à l’homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi dans la capitale autrichienne.

L’Amérique va-t-elle dire « You’re Fired » à Donald Trump ou lui offrir un second mandat ? Après 18 mois d’une intense campagne bouleversée par le Covid-19, c’est l’heure du verdict des urnes. Les Américains votent ce mardi, ou plutôt continuent de voter, alors que près de 100 millions de personnes ont déjà remis leur bulletin via le vote anticipé. Joe Biden arrive en position de favori, avec une avance d’environ 7 points à l’échelle nationale restée constante dans les sondages. Mais le spectre de 2016 et de la défaite surprise d’Hillary Clinton reste dans toutes les mémoires, et une surprise n’est pas exclue.

Elu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara, 78 ans, vient d’obtenir un troisième mandat présidentiel de cinq ans en Côte d’ivoire sur le score fleuve de 94,27 % au premier tour. Son élection, dont les résultats ont été proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) ce mardi, est controversée, l’opposition ayant boycotté le scrutin. Selon le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le taux de participation est de 53,90 %. Le président sortant a recueilli 3.031.483 voix sur un total de 3.215.909 suffrages exprimés à ce scrutin marqué par des violences.