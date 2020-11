FRONDE Bernard Carayon (LR) vient de signer trois arrêtés, l’un pour autoriser l’ouverture des petits commerces, les autres pour les salles de sport et les lieux de culte

Bernard Carayon (LR), le maire de Lavaur, dans le Tarn. — F. Lancelot - Sipa

La fronde des maires contre les restrictions du confinement s’étend. Et à Lavaur, dans le Tarn, le maire Bernard Carayon (LR) ouvre une nouvelle brèche. Comme nombre de ses homologues, il a signé ce lundi un arrêté autorisant la réouverture des commerces.

Mais il a aussi paraphé deux autres décisions, l’une concernant les salles de sport accueillant du public, l’autre les lieux de culte, où l’édile stipule que les personnes doivent maintenir une distance d’1,50 m entre elles.

« Liberté d’accès aux activités sportives et cultuelles »

Pour chacun des arrêtés, Bernard Carayon précise que sa décision est conditionnée au respect des règles sanitaires renforcées et des gestes barrières. « Ces arrêtés, adossés aux textes fondamentaux de notre République, sont destinés à rétablir des conditions d’équité dans la vie commerciale, et la liberté d’accès aux activités sportives et cultuelles de Lavaur », explique Bernard Carayon dans un communiqué.