Des fleurs en hommage à Samuel Paty devant le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, le 17 octobre 2020. — ISA HARSIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi dans tous les établissements scolaires, les élèves rendront hommage à Samuel Paty, assassiné par un islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression. Une minute de silence suivie de la lecture de la « lettre aux instituteurs et institutrices » de Jean Jaurès et d’une séquence pédagogique autour de ce drame seront organisées. Mais ce programme sera différent au collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine où s’est noué le drame. Dans cet établissement, seul le personnel enseignant fera sa rentrée ce lundi.

Il y a quatre ans, Donald Trump avait fait imploser les boules de cristal des sondeurs et des politologues. Mais cette année, Joe Biden peut compter sur une marge de sécurité plus importante que celle d'Hillary Clinton dans des Etats cruciaux en 2016, et une large victoire des démocrates à la Maison-Blanche et au Congrès « reste le scénario le plus probable », estime Sam Wang, analyste au consortium électoral de l’université de Princeton. Mais comme une surprise est toujours envisageable, Philippe Berry, correspondant de 20 Minutes aux Etats-Unis, dresse pour vous la liste des scénarios possibles à une journée de l’élection du 3 novembre.

On connaît désormais le tracé du Tour de France 2021. Et comme chaque année, le débat fait rage entre ceux qui l’applaudissent et les autres qui pensent que l’on aurait pu faire mieux. Les discussions portent pour cette édition sur la montagne. Elle est en effet moins mise à l’honneur dans la prochaine Grande boucle. Pourtant, le directeur du Tour, Christian Prudhomme l’assure : « Il y a de quoi faire » pour les grimpeurs. A vous de juger…