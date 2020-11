Panneaux de campagne pour l'élection présidentielle américaine 2020. — JL/Sipa USA/SIPA

Avec le confinement, pas de machine à café ce lundi matin pour refaire l’actualité du week-end. Mais ce n’est pas une raison pour délaisser l’actualité : lors d’une visio ou de votre heure de sortie, vous aurez peut-être l’occasion de briller sur le XV de France ou la présidentielle américaine.

1- De nouveaux rayons fermés dans les supermarchés ?

La fédération de la grande distribution a fait part dimanche de sa « totale incompréhension » et son « opposition » à une fermeture de ses rayons « non-alimentaires », envisagée par le gouvernement pour apaiser les petits commerçants. L’allocution de Jean Castex, ce dimanche à 20 heures sur TF1, pourrait apporter une réponse. En attendant, voici comment la grande distribution tente de garder ses rayons ouverts.

L’info en plus : Le gouvernement mis sous pression par les maires contre la fermeture des commerces

2- Un prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon

La garde à vue du suspect interpellé samedi a été levée. L’homme a été hospitalisé sous contrainte. Selon le parquet de Lyon, « aucun élément ne permet d’impliquer dans la commission des faits » cet homme après l’agression par balle de Nikolaos Kakavelakis, prêtre orthodoxe dans le 7e arrondissement de la ville. Le point sur l’enquête à lire ici.

L’info en plus : Cette attaque est «une horreur» pour l'Eglise de Grèce

3- Une élection américaine truffée de fake news

A quelques jours de la présidentielle américaine, la désinformation liée au vote et à la sécurité du scrutin se propage sur Facebook, malgré les mesures prises par la plateforme pour limiter ce type de contenu. L’organisation NewsGuard a identifié 40 pages Facebook qui constituent des « super diffuseurs » de désinformation sur les élections américaines.

L’info en plus : Obama enflamme les réseaux sociaux en marquant un panier à trois points lors d’un meeting

4- Les promesses du XV de France

La bande à Dupont et Ntamack avait enchanté les fans de rugby à la fin de l’hiver, et ce malgré une défaite début mars en Ecosse. Vainqueurs des Gallois, il y a une semaine, les Bleus ont battu l’Irlande samedi pour le dernier match du tournoi des 6 nations, et «le meilleur est à venir», promet Fabien Galthié, le sélectionneur tricolore.

L’info en plus : Bientôt une sanction financière pour les joueurs d'Agen après leur énorme défaite à Bordeaux ?

5- Une fête des morts très particulière au Mexique

L’info en plus : Un QR code et de la réalité augmentée pour fleurir les tombes de souvenirs