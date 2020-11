Un enfant masqué. (Illustration) — Sergei Karpukhin/TASS/Sipa USA/S

Des masques distribués à tous les enfants de 6 à 11 ans à Montreuil. Alors que le masque est désormais obligatoire à l'école dès 6 ans​, la ville de Seine-Saint-Denis va en offrir « cinq en tissu, lavables et réutilisables », à tous les enfants des 54 écoles « scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 », annonce la mairie via un communiqué.

« Dès lundi, 40.000 masques, reconditionnés en kit de 5 par les agents du service public local seront livrés aux directions des établissements scolaires de Montreuil », poursuit la ville qui annonce que la « généralisation du télétravail » pour les agents municipaux.