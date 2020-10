EPIDEMIE Autorités et établissements de santé de la région se réorganisent pour affronter la deuxième vague de l'épidémie

Service réanimation du CHU de Nantes pendant la crise du Covid — L. Venance/ AFP

Le taux d'incidence dans la région a encore progressé pour atteindre 290 cas pour 100.000 habitants.

Les hôpitaux ont commencé à déprogrammer des opérations non-urgentes, alors que les bras manquent, notamment dans les Ehpad.

Comme dans le reste de la France, la situation sanitaire liée au coronavirus continue de se dégrader dans les Pays-de-la-Loire. Selon les chiffres communiqués vendredi soir par l’Agence régionale de santé, le taux d’incidence a encore progressé pour atteindre plus de 290 cas pour 100.000 habitants. De mauvais indicateurs, cependant inférieurs à la moyenne nationale, qui obligent autorités et hôpitaux à se réorganiser pour affronter cette deuxième vague. « Un certain nombre d’établissements doivent transformer leurs unités de soins traditionnels en soins Covid, indique Jean-Jacques Coiplet, directeur de l’ARS. Nous avons donc commencé à déprogrammer les opérations non-urgentes, tout en veillant à préserver les personnes atteintes par maladies chroniques ou des cancers. »

Depuis quelques jours, les cliniques privées sont également mobilisées pour permettre d’élargir la capacité d’accueil en réanimation dans tous les Pays-de-la-Loire. « D’ici au 15 novembre et pour être en phase avec les projections, l’objectif est d’arriver à une capacité de 350 à 360 lits, dont 200 pour les patients Covid, calcule Jean-Jacques Coiplet. Nous sommes aujourd’hui à 212, dont 94 pour le Covid. » Au pic de la première vague, 180 places avaient été nécessaires.

« Trouver des bras très rapidement »

Alors que les signalements et clusters progressent dans les Ehpad de la région (25 actuellement), l’ARS doit aussi faire face à un problème de moyens humains, notamment dans ces établissements. « Il va nous falloir trouver des bras très rapidement, indique-t-on sans détour à la cellule ressources humaines. Le personnel est fatigué, ce qui crée un absentéisme, qui est encore renforcé par le Covid. On nous a par exemple remonté 16 cas parmi les salariés d’un seul et même Ehpad ! Ce qui crée une forte inquiétude chez les directeurs d’établissements. »

L’ARS assure que plusieurs leviers sont en marche, notamment des appels à recrutement et à volontaires sur Internet et via Pôle Emploi. « Nous avons aussi des étudiants en santé, notamment chez les infirmiers, qui répondent présent pour renforcer les lignes. »