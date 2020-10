A quelques heures du reconfinement, un record d'embouteillages a été enregistré à Lyon. (illustration) — PHILIPPE DESMAZES / AFP

La métropole de Lyon n’avait jamais connu cela. Jeudi soir, à quelques heures du nouveau confinement, plusieurs centaines de kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés dans toute l’agglomération. Du jamais vu, selon les organismes chargés de surveiller l’état du trafic en temps réel. Certains automobilistes, bloqués sur les quais du Rhône à Lyon, ont dû patienter près d’une heure et demie pour parcourir à peine deux kilomètres. Et d’autres ont mis plus de 4 heures pour relier Grenoble située à une petite centaine de kilomètres de Lyon.

Beaucoup de circulation aussi ce soir sur #lyon #bouchons #confinementSaison2 photo prise à l'instant pic.twitter.com/Zmx4gE1HBv — Chasseur d'orages Lyonnais Yannick Devesvre (@chasseur_dorage) October 29, 2020

Selon TomTom Traffic, le taux de congestion, à savoir le temps de déplacement supplémentaire mesuré par chaque conducteur, était de 84 % à 16 heures puis de 140 % à 18 h 30. La circulation en direction du sud était complètement bloquée. Les quais, le périphérique et les autoroutes étaient les principaux points noirs. Tout comme la sortie des centres commerciaux.