Coronavirus: conférence de presse de Jean Castex — Ian Langsdon/AP/SIPA

En outre-mer, le confinement ne sera appliqué qu’en Martinique, territoire où l’épidémie est en forte augmentation, a indiqué le Premier ministre Jean Castex lors d’une conférence de presse.

A l’exception de la Martinique, « le virus circule moins vite dans les départements et territoires d’outre-mer », a précisé le Premier ministre. Mais « des tests seront en revanche exigés au départ ou à l’arrivée de ces territoires, afin d’éviter tout risque de diffusion du virus », a précisé Jean Castex.

700 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine

Le président de la République avait indiqué mercredi soir dans son allocution que si le reconfinement devait avoir lieu sur tout le territoire national, des « adaptations » seraient prévues pour les outre-mer, prenant en compte une situation épidémique ultramarine parfois différente de l’Hexagone.

La Martinique a enregistré en une semaine plus de 700 nouveaux cas et le taux de positivité et le taux d’incidence ont augmenté respectivement de 9 % et de 25 % sur la même période. Le préfet doit préciser en fin de journée (soirée pour la métropole) les détails de ce confinement.

Décalage avec la métropole

Les territoires d’outre-mer vivent une épidémie du coronavirus en décalage avec la métropole. La Guadeloupe, bien avant la métropole, a affronté depuis le début août la deuxième vague de l’épidémie, entraînant la saturation du CHU et le renfort des militaires. Mais le nombre de personnes admises à l’hôpital est désormais en diminution.

La Polynésie connaît également une situation difficile et craint une saturation rapide de son hôpital. C’est le seul territoire ultramarin qui avait été placé, comme la métropole, sous couvre-feu. Dans cette collectivité d’outre-mer aux compétences partagées entre la France et le gouvernement local, des précisions devraient être apportées jeudi à la mi-journée (dans la nuit pour Paris).

Plusieurs préfets des territoires d’outre-mer avaient déjà indiqué que la mesure de confinement ne serait pas appliquée à minuit jeudi soir dans leurs territoires.

Des mesures restrictives en place

« La circulation du virus reste active à La Réunion, mais elle peut être aujourd’hui considérée comme maîtrisée », a souligné le représentant de l’Etat Jacques Billant jeudi. Il a toutefois précisé que « certains durcissements des mesures pourront être opérés ».

« Compte-tenu de la situation sanitaire et de la proximité de la saison touristique », a de son côté expliqué la Préfète de Saint-Barthélemy et Saint-Martin Sylvie Feucher, il a été décidé « pour le moment » de ne pas appliquer les mesures de confinement total. Mais les mesures déjà en place restent en vigueur.

Lors de la première vague, les mesures de confinement avaient été décidées pour l’ensemble du territoire national, outre-mer compris, alors que les territoires ultramarins étaient alors peu touchés par l’épidémie. Cette décision avait été critiquée, d’autant que certains territoires avaient été ensuite déconfinés, toujours en même temps que la métropole, mais alors que l’épidémie arrivait sur leur sol. Ce fut notamment le cas de la Guyane et de Mayotte, particulièrement touchés par la première vague épidémique, mais à contretemps de l’Hexagone.