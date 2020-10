Illustration: Des étudiants sur le campus de l'université de Utah Valley, le 14 novembre 2019, à Orem, dans l'Utah, aux États-Unis. — Rick Bowmer/AP/SIPA

Manque de socialisation, perte de repères… Des centaines d’étudiants souffrent psychologiquement de la crise sanitaire.

La preuve ? Ils viennent chercher un appui auprès des Bureaux d'aide psychologique universitaire (Bapu), où les listes s’allongent. « Les listes d’attente dans notre centre et dans tous les centres comparables sont de plus de 300, 400 étudiants », indique ainsi Frédéric Adger, psychiatre et chef de service au Bapu Pascal, à Paris.

Umit, George et Elisa ont raconté à notre partenaire Brut leur difficile expérience.