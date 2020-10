Au total 12 policiers se relaient pour répondre en direct aux questions des internautes sur le site bordelais. — E.Provenzano / 20 Minutes

Le site moncommissariat.fr est un télé service généraliste, lancé le 29 juin dernier qui permet à des policiers, basés à Bordeaux, de répondre aux questions des internautes via un tchat.

Ils répondent à des questions très variées, parmi lesquelles beaucoup sont en lien avec la crise sanitaire.

Le télé service va monter en puissance dès le début de l’année 2021 en triplant ses effectifs et en assurant une activité 24 h/24 h.

Les doigts des policiers ne s’agitent pas encore à toute vitesse sur les claviers, au moment de notre reportage [à la veille de l’annonce du re-confinement], mais c’était le calme avant la tempête. Installés à Mérignac, près de Bordeaux, 12 policiers répondent de 8 h à 20 h, à l’ensemble des questions des internautes du télé service moncommissariat.fr, lancé le 29 juin dernier.

C’est le site successeur de tchat Covid-19 mis en place par les autorités pendant le premier confinement et il a vocation à être pérennisé. Dès début 2021, ses effectifs tripleront et assureront une activité du télé service 24h/24h. Si le site est automatisé, pour le dépôt de préplainte par exemple, « derrière le tchat moncommissarait.fr, ce n’est pas une machine mais des policiers qui répondent », souligne le commandant divisionnaire Pascal Pallas, adjoint au commissaire Caroline Mougnaud, chef de moncommissariat.fr.

Des demandes très variées

S’il y a des « personnes relevant de la psychiatrie » qui sollicitent ce télé service, d’autres qui tiennent des propos incohérents ou des insultes, « cela représente une minorité », assure le commandant Pascal Pallas. On le contacte pour connaître la prochaine date du concours de gardiens de la paix ou s’informer sur la marche à suivre pour contester une contravention. Un internaute français s’étonne par exemple depuis l’Italie de recevoir une amende de la part de la police nationale française, qui l’alerte sur le fait que ce n’est pas du tout son mode opératoire. Une autre s’interroge sur la possibilité de rendre visite à ses enfants dans le sud et beaucoup demandent s’ils ont bien rempli les attestations de déplacements.

Les questions en lien avec la crise sanitaire sont très nombreuses, avec des pics après des annonces du gouvernement, comme celle du re-confinement. Avant celui-ci, et dans une zone alors concernée par le couvre-feu, un internaute sollicite le service pour savoir s’il peut obtenir une dérogation pour aller nourrir son cheval, sachant qu’il finit de travailler à 19 h et qu’il a presque une heure de route pour se rendre auprès de l’animal. « Si on s’en tient au texte, non. Il faut que la personne se débrouille pour trouver une solution de remplacement, tranche Pascal Pallas. Après, les collègues qui la contrôleront, vont devoir apprécier s’il est opportun de verbaliser ou pas ». Il estime que beaucoup ne veulent pas changer leurs habitudes de vie et essaient d’obtenir une autorisation de dérogation de la part des policiers de la plateforme.

Des orientations pour porter plainte

Beaucoup de personnes souhaitant déposer plainte font aussi appel à moncommissariat. fr : « On peut avoir du mal à qualifier les faits, savoir s’il s’agit de violences ou pas, d’agressions sexuelles ou de viols, explique le commandant Pascal Pallas. Sur le tchat, les policiers posent les bonnes questions : quels sont les faits ? Connaissez-vous l’auteur ? Et, en fonction, ils orientent l’internaute vers une préplainte en ligne ou l’invite à se rendre au commissariat. »

Une plateforme spécialisée sur les violences sexuelles et sexistes, implantée dans les Yvelines, est englobée dans le site moncommissariat.fr, qui y oriente l’internaute si besoin. « C’est un tchat avec des personnels spécialisés sur l’écoute, l’accompagnement, précise le commandant Pascal Pallas. Ils proposent une prise de plainte et un appui dans les démarches judiciaires ». Cette plateforme va voir ses effectifs doubler en début d’année et ses missions élargies aux faits de discrimination et de cyberharcèlement.

« Il nous est arrivé plusieurs fois d’avoir des appels de détresse dans des situations où les internautes ne peuvent pas appeler le numéro d’urgence (le 17 ou le 112), par exemple parce que le mari violent est présent, raconte Eric, un agent de la plateforme. Dans ce cas-là on contacte le commissariat local, même si ce n’est pas notre vocation première. »

Depuis le lancement le 29 juin, 8.700 tchats ont eu lieu en ligne. Alors que la France est à nouveau confinée, ce téléservice s’attend à voir son activité augmenter de façon très significative.