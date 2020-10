Mike Tyson à l'US Open de tennis le 26 août 2019 à New York. — Aurora Rose

La rumeur rappelle les heures les plus insupportables de la ségrégation. Une vidéo publiée sur Instagram mardi remporte actuellement son lot de partages, de vues et de likes. On y voit Mike Tyson et deux autres champions de boxe en train de prier sous les yeux de deux personnes songeuses derrière un comptoir.

En introduction du commentaire qui accompagne la vidéo, on peut lire ceci : « Un propriétaire de café du centre de Los Angeles a écrit à la porte de son établissement : "Les chiens et les musulmans ne sont pas autorisés"… ». Quelques lignes plus loin, il est avancé que « le propriétaire du café et son personnel regardent avec humiliation pendant qu’ils prient, au centre du café, devant le propriétaire et son personnel… Trop effrayés pour dire un seul mot… ». Affirmations qui méritaient une vérification coup de poing.

FAKE OFF

La recherche n’a pas mis bien longtemps à porter ses fruits. La vidéo montre effectivement l’ancien champion du monde poids lourd, qui s’est converti à l’islam dans les années 1990, en train de prier en compagnie, à sa droite, de Badou Jack, un Suédo-Gambien champion mi-lourds de la WBA, et, face à lui, d’Amer Abdallah, Américain d’origine jordanienne, champion de kickboxing.

Mais un premier indice permet de douter de la présence des trois boxeurs, vêtus en tenue de sport, pieds nus ou en chaussettes, dans un café. Il s’agit du logo lumineux accroché au mur derrière eux : il représente les lettres TR, qui ne sont autre que les initiales de l’entreprise et de la marque créées par Mike Tyson lui-même, Tyson Ranch. Une visite sur le site Internet de l’entreprise, dont la mission est de « faire comprendre le cannabis universellement », et sur le compte Twitter de l’ex-boxeur, le confirme. Conclusion : la vidéo n’a pas été tournée dans café de Los Angeles, mais au sein du complexe du boxeur, en Californie.

Certains médias, comme l’AFP, qui se sont déjà penchés sur l’affaire, notent qu’il s’agit de la salle sport de Mike Tyson, qui dispose d’un bar à jus.

Deuxième indice, et non des moindres : la vidéo a été postée par Badou Jack lui-même sur son compte Twitter, le 23 août, et y est toujours épinglée. Sa légende ? « Praying side by side with my brothers@MikeTyson &@TeamAbdallah #muslimbrothers #alhamdulilah. »

Face à l’ampleur des réactions sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, et près de deux mois après la publication initiale de la vidéo, Amer Abdallah a remis les pendules sur son compte Facebook : « Badou Jack et moi avons rendu visite à Mike Tyson dans sa salle de sport privée dans laquelle il a un bar à jus et nous avons prié Dhuhr [l’une des cinq prières quotidiennes musulmanes] ensemble. Rien de plus, rien de moins. Des frères priant avant un entraînement. Point. »