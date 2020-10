Confinement EN DIRECT : Jean Castex prend la parole devant l’Assemblée nationale…

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ! Ce jeudi, nous suivons l’actualité liée au nouveau confinement annoncé mercredi soir par Emmanuel Macron. Le programme est chargé : les mesures doivent être présentées et détaillées au Parlement dans l’après-midi par le Premier ministre Jean Castex, avant d’être soumises à un vote (non contraignant) des députés et sénateurs.