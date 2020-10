Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir le retour du confinement pour au moins un mois. — Louise MERESSE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le retour de l’attestation. Sept mois après le confinement instauré à la mi-mars pour lutter contre le coronavirus, le président a décidé de reconfiner le pays. Emmanuel Macron s’est exprimé à 20 heures ce mercredi, en direct depuis le palais de l’Elysée. Le chef de l’Etat a parlé pendant une vingtaine de minutes pour présenter ce confinement, un petit peu différent du précédent, et appeler les Françaises et Français à être responsables et à garder « espoir ». 20 Minutes vous présente les détails des mesures annoncées.

« Je fais partie de la résistance à Donald Trump à la Maison Blanche. » Il y a deux ans, cet édito d’un haut responsable du gouvernement américain surnommé « Anonymous » avait provoqué une véritable chasse aux sorcières. Mercredi, le masque est tombé : il s’agit de Miles Taylor, l’ex-chef de cabinet de la secrétaire à la Sécurité intérieure. A cinq jours du scrutin, Donald Trump, lui, a assuré à ses supporteurs en Arizona que le Covid est sous contrôle et que l’économie américaine repart de plus belle. Sauf qu’avec plus de 500.000 nouveaux cas en une semaine, et des hospitalisations en hausse de 50 %, Wall Street a pris peur : le Dow Jones a chuté de 1.000 points, mercredi, et les marchés craignent un reconfinement hivernal comme en Europe.

Joe Biden a passé une journée tranquille, mercredi, à domicile, dans le Delaware, où il a voté – comme 75 millions d’Américains. Le candidat démocrate repart sur le terrain en Floride, jeudi, et samedi, on le retrouvera pour la première fois aux côtés de Barack Obama dans le Michigan.

Comme quoi, il ne fait pas que des conneries Leonardo ! En sortant Moise Kean de son chapeau magique dans les dernières heures du mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble avoir une nouvelle fois visé juste. Double buteur contre Dijon au Parc des Princes quelques jours plus tôt, le garçon a récidivé mercredi soir contre Basaksehir en Ligue des champions, devenant par la même occasion, à 20 ans et 243 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du club à planter un doublé en C1.