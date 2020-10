L’Arc de triomphe a été évacué quelques heures, ce mardi après-midi, après une alerte à la bombe, apprend 20 Minutes de source policière. Un large périmètre de sécurité a été établi autour du monument parisien (8ᵉ, 16ᵉ, et 17ᵉ arrondissements) et la station Charles de Gaulle étoile a été fermée au public. Le laboratoire central de la préfecture de police a été envoyé sur place pour effectuer une levée de doute. Il s’agissait d’une fausse alerte, précise notre source.

@Guiiguiiiiiiii Bonjour, la gare de Charles-de-Gaulle – Étoile n'est plus desservie sur ordre de la préfecture de police, nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Nous vous tiendrons informé dès que possible. Lily