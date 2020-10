Astérix et Obélix, héros du parc Astérix. (Illustration) — SOLAL/SIPA

Pas de potion magique pour ceux qui ne possèdent pas des « billets datés, séjours et groupes. De ce mercredi à dimanche, le parc Astérix affiche complet et seuls les visiteurs ayant lesdits billets auront accès au parc d'attractions, situé dans l’Oise, indique un communiqué de presse. Il n’y aura aucune vente de billet aux guichets et les billets non datés qui expirent au 1er novembre sont prolongés automatiquement jusqu’au 30 septembre 2021.

Pour s’adapter aux mesures sanitaires, le parc Astérix a réduit sa jauge de visiteurs de moitié. Le port du masque est obligatoire dès 11 ans sur l’ensemble du site, 900 points de distribution de gel hydroalcoolique​ ont été installés dans le parc.