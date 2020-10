Des voyageurs à la gare de Lyon-Part-Dieu le 8 février 2015 à Lyon — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

Une photo montrant un attroupement de personnes – la plupart masquées — dans la gare de Lyon Part-Dieu a été vue plusieurs millions de fois sur Facebook. Elle laisse entendre qu’il s’agirait d’une affluence ordinaire sur le site, dans un contexte de seconde vague épidémique de coronavirus.

L’auteur d’un post particulièrement viral, un artisan taxi qui s’est présenté aux municipales d'Antibes sous l’étiquette de l’UPR, reconnaît qu’il ignore le contexte dans lequel le cliché a été pris.

Contactée par 20 Minutes, la SNCF juge probable que la photo ait été prise à la suite de l’évacuation de la gare jeudi dernier, après qu’une femme a menacé de s’y faire exploser.

Distanciation sociale, port du masque obligatoire dans la rue, incitation au télétravail, couvre-feu… Les différentes mesures prises par le gouvernement pour éviter une deuxième vague de l’épidémie de coronavirus en France n’ont pas eu l’effet escompté. Mercredi soir, Emmanuel Macron a finalement annoncé un nouveau confinement national à compter de vendredi, et « a minima pour quatre semaines ».

De quoi apaiser la grogne qui couve sur les réseaux sociaux avant l’annonce de cette mesure ? Sur Twitter et sur Facebook, il n’est en effet pas rare de voir des internautes diffuser et s’indigner de photos de terrasses de café ou de restaurant bondées, ou encore de rames de métro saturées. Les commentaires sont ironiques et acerbes, pointant l’inefficacité des mesures imposées par le gouvernement au cours de l’automne, et l’incapacité de ce dernier à les faire appliquer.

Une photo est d’ailleurs devenue particulièrement virale depuis la fin de la semaine dernière sur Facebook : elle montre une foule collée serrée avec, la plupart du temps, le commentaire suivant : « Gare de Lyon Part-Dieu hier… Surtout pas plus de 6 à la maison et pas de bistrot, ni de restos après 21h00… »

Partagée plusieurs milliers de fois et republiée à maintes reprises, la photo a engendré de très nombreux commentaires. Offusqués pour certains – « Chaud, mais vraiment chaud, et pendant se temps, que fait le gouvernement ? » –, suspiscieux pour d’autres – « Comment savoir si la photo est récente ??? Marre de ptg n’importe quoi, sans savoir… ».

Pour savoir dans quelles circonstances cette photo a été prise à la gare de Lyon Part-Dieu, 20 Minutes est entré en contact avec l’auteur d’un des posts les plus viraux, publié samedi 24 octobre. Michel Morgana, artisan taxi de profession, n’a pas manqué de franchise : « Je ne peux pas confirmer quand cette photo a été prise, je l’ai récupérée sur le compte de quelqu’un d’autre. Et comme Facebook limite de façon volontaire les partages, je l’ai enregistrée sur mon téléphone portable. »

Une chose est sûre, elle montre des personnes portant un masque de protection, preuve qu’elle a été prise après la mise en place de l’obligation du port du masque dans les lieux publics ouverts en juillet dernier. Sollicité pour retrouver qui est à l’origine du cliché, Michel Morgana a lancé un appel sur son compte Facebook. Sans succès, à notre connaissance.

Est-il possible que la photo ait été prise non pas vendredi, comme le suggère Michel Morgana, mais jeudi ? Ce jour-là, en effet, la gare de Lyon Part-Dieu a dû être évacuée après qu’une femme a menacé de se faire exploser. Evacuation qui a entraîné un impressionnant attroupement à la réouverture de la gare en particulier, comme nous l’avions relaté dans cet article. Des internautes avaient fait de même, sur Twitter, entre autres.

Sympa la part Dieu pic.twitter.com/C3v8mou7KY — SPOOKY ᴶᴮ ᴮᴼᴺᴺᴱᵀ🦖🎃 (@jbbonnet5) October 22, 2020

Pour étayer cette piste, 20 Minutes a tenté de joindre – sans succès – l’auteur d’une autre publication mise en ligne vendredi, soit un jour avant celle de Michel Morgana. Le commentaire est identique : « Gare de Lyon Part-Dieu hier [jeudi]… Surtout pas plus de 6 à la maison et pas de bistrot après 21h. »

Contactée, la SNCF n’a « pas pu confirmer que la photo, dont nous ne sommes pas à l’origine, a bien été prise lors de l’évacuation de la gare, jeudi ». Toutefois, « plusieurs éléments, comme des écrans d’accueil qui n’affichent pas d’informations courantes, mais un message "flash circulation", attestent qu’un dispositif particulier est en cours ». Un détail que l’on peut distinguer en zoomant sur la photo.

Que cette photo ait été sortie de son contexte ou non, Michel Morgana – qui, précisons-le, s’est présenté aux dernières élections municipales sous l’étiquette de l’UPR (Union politique républicaine, souverainiste) à Antibes (Alpes-Maritimes) – n’en fait pas grand cas : « De toute façon, elle montre un endroit public, ici une gare, mais ça peut être aussi le métro à Paris, où la distanciation sociale n’est pas respectée. Et si elle est aussi partagée, c’est parce qu’elle résonne chez les gens. On se prend de plein fouet les conséquences de décisions gouvernementales court-termistes. »

Notons enfin qu’il arrive que des élus dénoncent sur les réseaux sociaux des transports en commun bondés en ces temps d’épidémie, comme récemment Stéphane Peu, député PCF de Seine-Saint-Denis, ou Adrien Quattenens, député du Nord et coordinateur de LFI.

Un lendemain matin de #CouvreFeu comme les autres ?! Il est surprenant ce virus qui passe sa journée en salle de sport, arrive au bar chaque soir à 22h00 précise et disparaît le matin à l’heure de s’entasser dans les transports en commun pour aller bosser ou consommer. #COVID19 pic.twitter.com/Le5iBkEym9 — Adrien Quatennens (@AQuatennens) October 13, 2020

