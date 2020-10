Une affiche sur les Templiers a été apposée dimanche sur la porte d'entrée de la mosquée de Castesarrasin. — Mosquée Castelsarrasin

C’est un fidèle de la mosquée de Castelsarrasin qui a fait la découverte dimanche au petit matin. Sur la porte d’entrée du lieu de culte de cette commune du Tarn-et-Garonne, une affiche portant sur les Templiers était placardée, bien visible.

Un « message explicite », un « appel à la violence », un « message de haine » que le bureau de l’association cultuelle a décidé de condamner sur sa page Facebook, relayée par France 3 Occitanie. Dans un long message, ses représentants déplorent que « cet agissement qui ne fait qu’apporter de la division à un moment où plus que jamais nous avons besoin d’être unis et solidaires au-delà de nos pensées ou de notre confession ».

« Face aux messages de paix nous opposerons la paix »

Dans un contexte où certains ont tendance à pointer l’Islam, les fidèles ont tenu à apporter de leurs côtés un message de paix. « L’agissement de ce souffleur de braise ne nous fera jamais dévier des principes fondateurs de notre foi. Face à la haine nous opposerons toujours la bienveillance et la tolérance. Face à la rupture nous opposerons toujours le dialogue constructif. Face à la division nous opposerons toujours la Fraternité et l’union au-delà de nos religions ou de nos pensées. Face aux messages guerriers tels que celui de cette affiche, nous opposerons celui de la paix et du vivre ensemble », font-ils valoir dans leur message publié sur Facebook.

Et de conclure que la commune « est un exemple de ville paisible, apaisée » où les « juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, libres penseurs, nous sommes citoyens castelsarrasinois, prônant des valeurs de paix et de tolérance ».