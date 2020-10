VOUS TEMOIGNEZ Alors que les chiffres du coronavirus sont de plus en plus inquiétants, certains grands-parents ont choisi de prendre avec eux leurs petits-enfants durant les vacances

Illustration d'un grand-père avec son petit-fils. — Pixabay

Il y a des compromis trop douloureux. Alors que la deuxième vague du coronavirus déferle sur une grande partie de la France et que deux tiers des Français sont soumis au couvre-feu (avant de nouvelles annonces cette semaine…), les vacances de la Toussaint sont souvent un rendez-vous prisé pour les retrouvailles familiales.

Et si certains grands-parents inquiets et fragiles ont préféré ne pas prendre de risque, d’autres ont choisi de s’occuper de leurs petits-enfants malgré le Covid-19. Même si parfois, il faut garder ses distances, son masque… et éviter les embrassades.

Vous avez pris avec vous vos petits-enfants pendant ces vacances ? Racontez-nous pourquoi. Comment cela se passe-t-il ? Arrivez-vous à respecter (au moins en partie) les gestes barrières ? Avez-vous peur d’attraper le coronavirus ? Ou faites-vous comme d’habitude ?