Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le premier ministre Jean Castex va réunir les partenaires sociaux ce lundi à Matignon à partir de 9 heures pour sa première conférence sociale depuis sa nomination. Mais avec la deuxième vague de coronavirus, l’économie française est au plus mal. La crise actuelle devrait donc peser dans les discussions. Les syndicats et l’exécutif vont notamment aborder les sujets particulièrement sensibles du calendrier de la réforme de l’assurance chômage et celui des retraites.

La tension est à son comble entre Paris et Ankara. Samedi et dimanche, Recep Tayyip Erdogan a attaqué frontalement son homologue français Emmanuel Macron. Le président turc a émis des doutes sur la santé mentale de son homologue. En réponse la France a rappelé son ambassadeur « pour consultations ». Dans le même temps, Emmanuel Macron doit faire face à un appel au boycott des produits français dans le monde arabe, pour sa défense des caricatures de Mahomet. En réponse, il a diffusé dimanche soir plusieurs tweets en français, en anglais et en arabe soulignant notamment son rejet des « discours de haine ».

La deuxième vague est de plus en plus forte. L’épidémie de Covid-19 a battu un nouveau record en France avec 52.010 nouveaux cas positifs enregistrés en vingt-quatre heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés dimanche. La veille, le pays avait enregistré plus de 45.000 nouveaux cas, et franchi vendredi le cap du million de cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Le bilan total des décès en France est depuis le début de l'épidémie de 34.761.