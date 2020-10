Manifestation contre la France à Khan Younès, dans la bande de Gaza — Ashraf Amra / Apaimages/SIPA

Eteint la radio, montre-moi le côté radieux de la vie. Lassé de la noirceur de l’actualité, vous avez déconnecté ces dernières 48 heures. Personne ne vous le reprochera et surtout pas la rédaction de 20 Minutes, qui, elle, veille et surveille pour que vous puissiez décrocher.

Si vous souhaitez reprendre contact avec le cours du monde, même avec ses heurts voici néanmoins votre indispensable résumé d’actualité du week-end.

1- Des écoliers tués dans une attaque terroriste au Cameroun

Une attaque particulièrement sanglante contre des enfants. Au moins huit écoliers ont été tués et une douzaine d’autres blessés samedi dans l’attaque de leur salle de classe dans une école du Cameroun anglophone. Le crime « horrible » a vivement été condamné par la classe politique camerounaise et l’Union africaine.

2- Des pays arabes annoncent boycotter les produits français

Le prix de la liberté d’expression. Plusieurs pays arabes ont annoncé leur intention de boycotter les produits français en réaction au discours du président Emmanuel Macron qui a promis de ne pas « renoncer aux caricatures » de Mahomet, interdites dans la religion musulmane. Le chef de l’Etat français s’était exprimé lors d’un hommage au professeur Samuel Paty, décapité par un assaillant islamiste après avoir montré à ses élèves de 4e des caricatures lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Mais ce boycott est-il vraiment à redouter ? Interrogés par 20 Minutes, des spécialistes relativisent et pointent aussi le rôle de Recep Erdogan.

3- Le XV de France l’emporte contre les Gallois

Avec un score à 38-21 et un Antoine Dupont de classe mondiale, les Bleus l’emportent face au Pays de Galles, avant d’affronter prochainement l’Irlande.

4- L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février

Dans une ambiance houleuse, l’Assemblée nationale a voté samedi la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février afin de lutter contre la deuxième vague de coronavirus. Le projet de loi, voté par 71 voix contre 35 en première lecture, est attendu au Sénat mercredi et devrait être adopté définitivement début novembre.

La France a dépassé cette semaine le million de cas de Covid-19. C’est le deuxième pays après l’Espagne à dépasser ce cap.

5- La star internationale de Mask Singer dévoilée

On la connaît, on l’a vue mais on ne vous spoilera pas. Mais vous pouvez cliquer pour découvrir qui était la star internationale annoncée dans Mask Singer.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, bonne soirée endimanchée (ou pas), et à demain !