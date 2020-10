Le petit garçon est né au domicile familial grâce à l'aide des pompiers et du Samu, à Gramat dans le Lot. Illustration. — Pixabay

L’histoire remonte à mardi matin mais elle est rapportée ce samedi par les pompiers du Lot sur Facebook. Un petit garçon est né au domicile familial de Gramat, avec l’assistance des (habituels) femmes et hommes du feu, contactés en urgence par la mère, sur le point d’accoucher.

Parmi les personnels mobilisés se trouvaient une sage-femme et une infirmière également sapeurs-pompiers. Malgré quelques complications médicales gérées par les personnels du Sdis et du Samu 46, la mère et le bébé, transportés à la maternité de Cahors, se portent bien.

Le père averti par des pompiers

Les pompiers de Leyme, autre commune lotoise, se sont ensuite transformés en messagers en rentrant à leur caserne, puisqu’ils se sont rendus sur le lieu du travail du père de l’enfant pour l’informer de la bonne nouvelle.