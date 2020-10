Illustration d'un ciel très gris. — Pixabay

En ces temps de couvre-feu, on a tous envie de profiter au moins de nos journées de week-end et de prendre l’air. Mais pas de chance pour une partie d’entre vous, car le temps ce samedi sera maussade au nord et plus lumineux au sud l’après-midi, selon les prévisions de Météo-France.

Au petit matin, des brumes et des bancs de brouillards sont présents sur le sud de l’Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées, ainsi que sur l’intérieur de la Provence. Sur les deux tiers nord du pays, le temps restera maussade une bonne partie de la journée, avec un ciel souvent gris accompagné temporairement de petites pluies ou de bruines faibles. Au fil des heures l’après-midi, des éclaircies gagneront la moitié sud du pays et le soleil s’imposera franchement sur le tiers sud du pays.

Et du vent en rab'

Dans l’Est, les éclaircies seront plus timides. Sur le nord-ouest de la France, une nouvelle perturbation active rentrera en fin de journée, apportant un temps pluvieux avec un vent de secteur sud-ouest fort en Bretagne, de l’ordre de 80 à 90 km/h en rafales, voire 100 km/h près des côtes.

En Corse, le vent d’ouest restera sensible et chargera le ciel du coté occidental de l’île. Le matin, les températures minimales iront de 8 à 13 degrés, jusqu’à 14 à 16 degrés autour de la Méditerranée. L’après-midi, il fera 14 à 20 degrés du nord au sud, localement 21 à 23 degrés au sud de la Garonne, dans le Var et sur la façade orientale de la Corse.