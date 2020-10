Une pancarte lors de la manifestation à Paris le 18/10 en hommage à Samuel Paty. — D.Bancaud/20minutes

Comment accueillir les élèves après les vacances de la Toussaint et leur parler de l’attentat de Conflans ? Lundi prochain sera un moment d’émotion et de réflexion dans les établissements scolaires pour rendre hommage au professeur Samuel Paty, décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé jeudi sur France 2 que l’hommage qui doit être rendu lundi à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires sera maintenu, malgré le retour du pays sous confinement pour cause de deuxième vague de Covid-19.

Cette rentrée sera décalée à 10h, pour permettre aux enseignants de se préparer. Puis une « séquence pédagogique » sera organisée dans les classes, avant la lecture de « la lettre aux instituteurs et institutrices » de Jean Jaurès et une minute de silence. Sachant que chaque enseignant sera libre de parler du drame, d’aborder à nouveau le thème de la liberté d’expression ou de laïcité.

Vous êtes enseignant, expliquez-nous comment la matinée du 2 novembre va se dérouler dans votre établissement ? Avez-vous prévu de reparler du drame avec vos élèves lors de vos cours ou attendez-vous à ce qu’ils abordent le sujet eux-mêmes ? Allez-vous planifier des enseignements que vous n’aviez pas prévus pour aborder les notions de laïcité et de liberté d’expression ? Craignez-vous des réactions négatives chez une minorité d’élèves ?