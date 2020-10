Des citrouilles en préparation pour Halloween (image d'illustration). — Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La préfecture de la Haute-Marne prend des mesures à l’approche de la fête d’Halloween. Alors que le département n’est pas concerné par les nouvelles mesures de couvre-feu, le préfet a pris un arrêté pour interdire le porte-à-porte le soir d’Halloween, révèle BFM TV.

« J’ai estimé que le porte-à-porte des enfants, qui sont faiblement symptomatiques, était un risque. Un risque de contamination du reste de la population », a expliqué Joseph Zimet, préfet de Haute-Marne, sur BFMTV. Le texte entre en vigueur ce samedi et sera applicable pendant une semaine. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Plus de 40.000 cas en 24 heures

En France, la situation sanitaire continue de se dégrader. Entre mercredi et jeudi, 41.622 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, soit 15.000 de plus que la veille, un nouveau record, selon les chiffres publiés par Santé publique France. La France approche ainsi du million de personnes contaminées (999.043) et le taux de positivité ne cesse de grimper à 14,3 % contre 13,7 % la veille, et seulement 4,5 % début septembre.

Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi l’extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie française.