EPIDEMIE En Nouvelle-Aquitaine, plutôt épargnée par les restrictions sanitaires, seuls les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne sont concernés par un couvre-feu

La mairie de Pau (photo illustration). — NICOLAS TUCAT / AFP

Ce jeudi à 17 h, Jean Castex a annoncé que 38 nouveaux départements allaient être concernés par le couvre-feu mis en place depuis six jours dans plusieurs grandes métropoles, pour contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus.

En Nouvelle-Aquitaine, globalement épargnée par les mesures restrictives, seuls les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute Vienne sont concernés par ce couvre-feu qui commencera ce samedi entre 21 h et 6 h. La mesure est mise en place pour six semaines.

Comme dans les autres départements visés par la mesure, les taux d’incidence de ces départements ont évolué à la hausse. Cette nouvelle carte de l’évolution de l’épidémie intervient pendant les vacances de la Toussaint, et doit être prise en compte par les habitants de la région qui souhaitent se déplacer.